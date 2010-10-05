Медали за «Золотую осень» России

Она состоялась с 1 по 4 октября в Москве. В мероприятии приняли участие сельхоз- и товаропроизводители из 55 субъектов Федерации и более чем из 30 зарубежных стран. Жюри высоко оценило уральские куриные рулеты, майонез, яйца и молоко.