Медали за «Золотую осень» России
5 октября 2010, 16:58ОбществоАнка
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Свердловские сельхозпроизводители получили 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали за качество продукции на главной аграрной выставке России "Золотая осень".
Она состоялась с 1 по 4 октября в Москве. В мероприятии приняли участие сельхоз- и товаропроизводители из 55 субъектов Федерации и более чем из 30 зарубежных стран. Жюри высоко оценило уральские куриные рулеты, майонез, яйца и молоко.
В выставке приняли участие все основные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Среднего Урала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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