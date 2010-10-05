Нарушение скоростного режима - в числе самых распространенных ДТП в Нижнем Тагиле

4 октября в 7:30 водитель автомашины ВАЗ-21124 1974 г.р. около дома №40 на проспекте Вагоностроителей допустил наезд на пешехода, мужчину 1944 г.р., который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травму: ЗЧМТ, УГМ, перелом основания черепа. Госпитализирован в ЦГБ№1.

В этот же день в 21.25 водитель ВАЗ-111740 1990 г.р., не имея права на управление, на Ленинградском проспекте не уступил дорогу и допустил столкновение с трамваем. Пассажир автомобиля ВАЗ получил травмы, после оказания помощи отпущен домой.ДТП с участием детей не зарегистрировано.