Отопительный сезон заканчивается
5 октября 2010, 17:27ОбществоАнка
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Тепло на сегодняшний день должно появиться абсолютно во всех свердловских городах и поселках.
В региональном министерстве энергетики и ЖКХ заявляют, что процесс запуска отопления завершается.Сегодня отапливается 99% жилого фонда и 99,4% объектов социальной сферы. Полностью включено отопление в 76 муниципальных образованиях, передает "Новый регион".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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