Отопительный сезон заканчивается

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ заявляют, что процесс запуска отопления завершается.Сегодня отапливается 99% жилого фонда и 99,4% объектов социальной сферы. Полностью включено отопление в 76 муниципальных образованиях, передает "Новый регион".