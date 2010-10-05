Память любимого педагога увековечили ученики
Фонд имени Галины Лавровой может появиться в Тагиле.
На мемориале «Рогожино» сегодня собрались ученики и коллеги нижнетагильского педагога-легенды Галины Даниловны Лавровой, работавшей в 44 школе. Уже два года, как не стало этой женщины, посвятившей свою жизнь воспитанию детей. До сих пор на её могиле стоял деревянный крест. Один из выпускников Галины Лавровой Дмитрий Кузьмин решил, что оставить потомкам память о любимом учителе – долг её учеников.
Дмитрий Кузьмин начал собирать средства на установку памятника. Его поддержали около 20-ти выпускников, учившихся у Галины Лавровой. И сегодня, в международный день учителя, памятник наконец-то занял своё место. Теперь на могиле Галины Лавровой стоит раскрытая книга и рябина – любимое дерево учительницы.
Ещё одно значительное дело, которое продлит память легендарного педагога – фонд имени Галины Лавровой, который бы занимался поддержкой талантливых детей. Эта идея родилась у Дмитрия Кузьмина, когда он увидел, сколько единомышленников его поддерживают.
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