Память любимого педагога увековечили ученики

На мемориале «Рогожино» сегодня собрались ученики и коллеги нижнетагильского педагога-легенды Галины Даниловны Лавровой, работавшей в 44 школе. Уже два года, как не стало этой женщины, посвятившей свою жизнь воспитанию детей. До сих пор на её могиле стоял деревянный крест. Один из выпускников Галины Лавровой Дмитрий Кузьмин решил, что оставить потомкам память о любимом учителе – долг её учеников.