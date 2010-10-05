Проект «Металлургия: пространство героя»

В коллекциях российских музеев хранится значительное количество произведений изобразительного искусства производственной тематики, что определялось политикой государства в области изобразительного искусства 1930-1980-х гг. Не исключение и Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Урал – край горнорудной и металлургической промышленности. Выставочный проект музея будет посвящен взгляду на производственный процесс вообще и человеку в нем, а основополагающее для моногорода Нижнего Тагила металлургическое производство станет поводом для высказывания. Проект «Металлургия: мифы и реальность» символичен дляНижнего Тагила: именно здесь видописцами В.Раевым, П.Веденецким и Худояровыми в 1830-1840-х гг. была заложена основа для развития в России жанра индустриального пейзажа.

Выставка развертывает семантическое пространство от советской утопии до современной реальности. На экспозиции с включением произведений традиционного изобразительного искусства из фондов музея, сегодняшней фотографии и ассоциативных (и ироничных) инсталляций,создаетсяпространственная existentia для героя-металлурга. Ощущения собственного состояния (а не осознания) человека труда в производственной среде, независимо от него,всегда было дуалистично и противоречиво.В доперестроечный период в человеке жила вера в «светлое будущее», а желание «быть героем» среди других было искренним и вполне естественным. Сегодня однозначность оценки художественных образов искусства периода социалистического реализма исчерпала себя и их можно рассматривать в двух уровнях противоречивых понятий: человек-герой и человек-часть производственной машины («слепой герой»), металлургия-оплот индустрии страны и металлургия-основа идеологического мифа, прошлое - как гордость и настоящее, как исчерпавшая себя попытка жить достоянием прошлого.