Произведения современного искусства в коллекции нижнетагильского музея изобразительных искусств

«Отдел современных течений» существует в структуре Нижнетагильского музея изобразительных искусств хранит около 200 произведений разных видов искусства. Не претендующая на отражение многих процессов в современном искусстве, она все же обладает произведениями ярких мастеров и представляет определенную ценность.

Большая часть произведений поступила в дар от самих художников – О.Тобрелутс, Д. Егельский, А.Хлобыстин, А.Беляев-Гинтовт, Ф.Инфанте, А.Пономарев, А.Горбатюка, О.Лысцов (Блябляс) и др.

Другая часть была передана из фондов Министерства культуры Российской Федерации – И.Березовский, А.Слюсарев, И.Мухин, В.Сальников, Г.Пойлов, Н.Котел, А.Орловский и обменного фонда Государственного центра современного искусства - О.Тобрелутс, Л.Воронова, К.Батынков, А.Есипович, Д.Булатов, О.Кудряшов, С.Бордачев, из галереи М.Гельмана (приобретено региональным фондом поддержки художественных проектов) - В.Кошляков.

Третья – «плоды» проектной деятельности Нижнетагильского музей изобразительных искусств – А.Чернышев, В.Ефимов, Д.Гутов, В.Сальников, Н.Котел, А.Ханыков, Е.Уманский, Л.Грачикова, Е.Бортников, группа «Консерватор»/Нижний Тагил и группа «Zher Gut»/Нижний Тагил-Екатеринбург.