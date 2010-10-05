Состояние здоровья детей резко ухудшилось
5 октября 2010, 17:10ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловские подростки стали чаще болеть. По данным областного Минздрава, за последнее десятилетие состояние здоровья детей резко ухудшилось.
Старшие школьники на Урале чаще всего страдают болезнями органов дыхания и пищеварения, а также заболеваниями глаз. При этом подавляющее большинство расстройств связано с нервной системой. Кроме того, как отмечает портал Weburg.ru, численность подростков в России за последние 10 лет сократилось на треть, в Свердловской области подростки составляют меньше 4% от всего населения – это ниже, чем в среднем по стране.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей