Состояние здоровья детей резко ухудшилось

Старшие школьники на Урале чаще всего страдают болезнями органов дыхания и пищеварения, а также заболеваниями глаз. При этом подавляющее большинство расстройств связано с нервной системой. Кроме того, как отмечает портал Weburg.ru, численность подростков в России за последние 10 лет сократилось на треть, в Свердловской области подростки составляют меньше 4% от всего населения – это ниже, чем в среднем по стране.