Суд над Егором Бычковым перенесен (видео)
5 октября 2010, 19:09ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Приговор по делу Егора Бычкова будет вынесен не 6-го октября, как сообщалось ранее, а 11-ого. Оглашение приговора состоится в 14.00.
Накануне Общественная палата Свердловской области вмешалась в судебныйпроцесс с требованием провести дополнительную проверку дела руководителянижнетагильского фонда «Город без наркотиков».
Обвинение Егора Бычкова всколыхнуло общественность. С начала судебногопроцесса в защиту руководителя тагильского фонда «Город без наркотиков»высказались многие известные тагильчане и жители области, в блогосфере исоциальных сетях идет активное обсуждение этой проблемы. А 4 октября начал работу сайт http://za-egora.ucoz.ru в защиту наркоборца.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей