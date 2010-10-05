Суд над Егором Бычковым перенесен (видео)

Накануне Общественная палата Свердловской области вмешалась в судебныйпроцесс с требованием провести дополнительную проверку дела руководителянижнетагильского фонда «Город без наркотиков».

Обвинение Егора Бычкова всколыхнуло общественность. С начала судебногопроцесса в защиту руководителя тагильского фонда «Город без наркотиков»высказались многие известные тагильчане и жители области, в блогосфере исоциальных сетях идет активное обсуждение этой проблемы. А 4 октября начал работу сайт http://za-egora.ucoz.ru в защиту наркоборца.