Тагильским школам грозит штраф

Это выяснили сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД. Они проверили три школы: 10, 44 и 50. Во всех милиционеры зафиксировали недовес в порциях. Однако, где-то он символический, а где-то вопиющий. Так, в столовой нижнетагильской школы № 50 каждый ученик за один обед недополучил продуктов почти на 13,5 рублей. А со всей школы за день набежала внушительная сумма в 5 тысяч рублей, рассказала Светлана Соломатина.