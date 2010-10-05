Тагильским школам грозит штраф
Тагильских школьников кормят вкусно, но мало.
Это выяснили сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД. Они проверили три школы: 10, 44 и 50. Во всех милиционеры зафиксировали недовес в порциях. Однако, где-то он символический, а где-то вопиющий. Так, в столовой нижнетагильской школы № 50 каждый ученик за один обед недополучил продуктов почти на 13,5 рублей. А со всей школы за день набежала внушительная сумма в 5 тысяч рублей, рассказала Светлана Соломатина.
В 10-ой школе совсем другая картина. Детей кормят почти по норме. В меню одна порция заявлена весом в 200 граммов, на выходе получалось 180.
В 44-школе недовесы в детских порциях тоже маленькие, но во время обеда забыли принести суп. В итоге дети, съев второе блюдо, ушли, так и не дождавшись первого. Во всех случаях на заведующих производством составлены административные протоколы. Им грозит штраф.
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