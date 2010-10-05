Троян - «иностранец» опустошает счета клиентов российских банков.

Как отмечает Уралинформбюро, сейчас "пришелец" атакует клиентов только двух российских банков с наиболее развитым интернет-сервисом ("Альфа-банк" и ВТБ 24). В отличие от вирусов, которые крадут пароли доступа к клиентским кабинетам, новый "троянец" перенаправляет пользователя на другой сайт, внешне идентичный оригиналу.