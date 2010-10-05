Троян - «иностранец» опустошает счета клиентов российских банков.
5 октября 2010, 16:23ОбществоАнка
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Иностранный вирус, ворующий деньги со счетов клиентов банков, добрался до России. Специалисты IT-компаний уже дали название новому трояну: Trojan.Hosts.1581 в классификации Dr.Web и Trojan.Win32.Qhost в классификации "Лаборатории Касперского".
Как отмечает Уралинформбюро, сейчас "пришелец" атакует клиентов только двух российских банков с наиболее развитым интернет-сервисом ("Альфа-банк" и ВТБ 24). В отличие от вирусов, которые крадут пароли доступа к клиентским кабинетам, новый "троянец" перенаправляет пользователя на другой сайт, внешне идентичный оригиналу.
Пытаясь совершить там операции, клиент сам передает пароли злоумышленникам, после чего его счет опустошается, - передает портал http://nnm.ru. Специалисты советуют пользователям внимательнее следить за своим компьютером или flash-картой, на которой и размещен интернет-банк. Следует регулярно обновлять базы антивирусных программ, не доверять "флешку" третьим лицам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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