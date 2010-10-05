В Мировом океане найдено около 6000 новых организмов

Океанологи смогли добавить в научный реестр только 1200 новых видов; 5000 форм жизни, найденных в ходе исследований, пока еще ждут своих экспертов. Интересно, что в «перепись» попали и существа, которые считались давно вымершими. К таковым относится креветка юрского периода,которую «похоронили» еще 50 млн. лет назад.