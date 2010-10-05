В Мировом океане найдено около 6000 новых организмов
5 октября 2010, 07:39ОбществоОльга
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Около 6000 новых, ранее не известных науке видов были открыты при переписи морской жизни в Мировом океане. Об этом накануне в Лондоне сообщили участники десятилетнего проекта - 2700 ученых из 80 стран.
Океанологи смогли добавить в научный реестр только 1200 новых видов; 5000 форм жизни, найденных в ходе исследований, пока еще ждут своих экспертов. Интересно, что в «перепись» попали и существа, которые считались давно вымершими. К таковым относится креветка юрского периода,которую «похоронили» еще 50 млн. лет назад.
По словам ученых, им удалось лишь в незначительной степени постигнуть биоразнообразие Мирового океана, ведь на сегодняшний день описаны только250 тыс. видов, то есть на каждое известное науке существо приходятся еще три-четыре не открытых, сообщает «Утро.ru».
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