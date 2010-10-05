В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ребенка
5 октября 2010, 11:42ОбществоОльга
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2 октября в 10:30 водитель автомашины ГАЗ-322132, следуя по улице Черных, допустил наезд на 8-летнего пешехода.
В результате ДТП мальчик получил травму и с диагнозом: ушиб левогоголеностопного сустава после оказания медицинской помощи втравматологическом отделении МУЗ ДЦГБ отпущен домой.ДТП случилось в светлое время суток, на месте ДТП установлены знаки«Дети», ограничение скорости 40 км/ч и «искусственная неровность.По факту ДТП наряды ДПС ориентированы на выявление грубых нарушений ПДДучастниками дорожного движения.
Отделение пропаганды ОГИБДД УВД г. Н. Тагила
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