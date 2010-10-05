В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ребенка

В результате ДТП мальчик получил травму и с диагнозом: ушиб левогоголеностопного сустава после оказания медицинской помощи втравматологическом отделении МУЗ ДЦГБ отпущен домой.ДТП случилось в светлое время суток, на месте ДТП установлены знаки«Дети», ограничение скорости 40 км/ч и «искусственная неровность.По факту ДТП наряды ДПС ориентированы на выявление грубых нарушений ПДДучастниками дорожного движения.