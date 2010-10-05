ВГОК увеличил объемы добычи руды открытым способом
5 октября 2010, 16:08ОбществоОльга
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Высокогорский ГОК (ОАО «ВГОК», входит в «Евраз») увеличил объем добычи руды открытым способом в Главном карьере предприятия.
Как рассказал директор ВГОКа по производству Сергей Радьков, за 8месяцев 2010 года рудник открытых работ отправил на дробильные фабрикиболее 150 тысяч тонн руды. Это позволило подразделению уже сейчасвыполнить годовую программу по добыче магнетита. До конца года изГлавного карьера сверх плана будет отгружено еще около 85 тысяч тоннжелезной руды.
Увеличение объемов добычи руды открытым способом позволит компанииобеспечить обогатительные мощности ВГОКа рудой с низкой себестоимостью,снизить затраты на подземную добычу, а также обеспечитьпланомерныйрост производства и продаж товарной продукции ВГОКа, сообщаетдепартамент «Евраза» по связям со СМИ.
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