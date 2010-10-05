ВГОК увеличил объемы добычи руды открытым способом

Как рассказал директор ВГОКа по производству Сергей Радьков, за 8месяцев 2010 года рудник открытых работ отправил на дробильные фабрикиболее 150 тысяч тонн руды. Это позволило подразделению уже сейчасвыполнить годовую программу по добыче магнетита. До конца года изГлавного карьера сверх плана будет отгружено еще около 85 тысяч тоннжелезной руды.