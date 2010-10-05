Виноватых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности

В прокуратуре установили, что охрана в СИЗО была недостаточной. Это позволило сбежать 21-летнему подследственному.

Впрочем, уже через день его поймали. Прокуратура выдала руководству областного ГУФСИН предписание устранить нарушения, а виновных – привлечь к строгой дисциплинарной ответственности, передает Накануне.ру.