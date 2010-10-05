Виноватых привлекли к строгой дисциплинарной ответственности
5 октября 2010, 16:49ОбществоАнка
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Руководство Свердловской службы исполнения наказаний привлекли к ответственности за побег осужденного.
В прокуратуре установили, что охрана в СИЗО была недостаточной. Это позволило сбежать 21-летнему подследственному.
Впрочем, уже через день его поймали. Прокуратура выдала руководству областного ГУФСИН предписание устранить нарушения, а виновных – привлечь к строгой дисциплинарной ответственности, передает Накануне.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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