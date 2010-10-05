Вот и закончилась всероссийская акция ко Дню Учителя

Этим марафоном Нижний Тагил поддержал всероссийскую акцию «В каждом живёт учитель». Поблагодарить и поздравить любимых педагогов можно было вчера в городском дворце творчества юных. Марафон продолжался 6 часов. За это время прозвучали тёплые слова в адрес более чем 170-ти учителей Нижнего Тагила, рассказали нам в комитете Профсоюза работников образования, организовавшем марафон. Более 100 выпускников, представителей предприятий и организаций города поднимались на сцену, чтобы выразить благодарность.

Глава города Валентина Исаева пообещала выделить для ветеранов народного образования Нижнего Тагила несколько десятков путевок в санаторий-профилакторий «Сосновый бор», 90 процентов от стоимости которых оплатит муниципалитет. Для помощи ветеранам нижнетагильского образования на марафоне было собрано 7 тысяч рублей. Уже сегодня эти деньги передадут тем, кто в них нуждается. Сегодня же учителям передадут благодарственные письма, которые волонтёры собирали на улицах города.