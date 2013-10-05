Конвертерному цеху ЕВРАЗ НТМК исполнилось 50 лет (ФОТО)

Как сообщает Департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, в день юбилея торжественную плавку стали на конвертере № 1 провели представители символической бригады, составленной из лучших работников конвертерного цеха и ремонтных служб. В праздничных мероприятиях приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, член Совета Федераций Эдуард Россель, а также специалисты крупных металлургических компаний и научно-исследовательских институтов России, Украины, Австрии и Германии.

О перспективах развития сталеплавильных производств шла речь на международной конференции, которая состоялась на ЕВРАЗ НТМК. Специалисты обсуждали целесообразность внедрения современных систем автоматизации технологических процессов, систем планирования и управления производством, обменивались опытом реконструкции сталеплавильных переделов на своих предприятиях и оценивали ход модернизации конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК.

Завершились праздничные мероприятия торжественным приемом во Дворце культуры. Металлургов поздравил заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров. Почетными грамотами и благодарственными письма регионального значения были награждены 14 работников конвертерного цеха, 14 представителей символической бригады удостоены памятных знаков «50 лет конвертерному цеху», 6 человек награждены почетными грамотами ЕВРАЗа.

В настоящее время конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК является одним из самых современных сталеплавильных производств в России. За последние несколько лет здесь проведена полномасштабная реконструкция. Сегодня цех имеет в своём составе конвертерное отделение с четырьмя 160-тонными конвертерами; участок внепечной обработки стали, включающий в себя четыре современные установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора; отделение непрерывной разливки стали из четырех МНЛЗ. Работает установка десульфурации полупродукта, которая позволяет выпускать сталь без вредных примесей. Благодаря новому оборудованию технологи конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК освоили более 1000 различных марок стали со сложным химическим составом.