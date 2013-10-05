С Днем учителя, Нижний Тагил!

К слову, еще со вчерашнего дня столы педагогов тагильских школ начали пополняться цветами, а классы успели исполнить сюрпризы: кто-то пел песни, кто-то произносил торжественные речи, а кто-то даже показал сценку. Но каждый понимает, что ни покажут школьники родному учителю - все найдет живой отклик в сердце. Может показаться парадоксальным, но День учителя - это день слез счастья. Какой учитель не плакал в свой профессиональный праздник 5 октября?

Конечно, не обошел вниманием учителей и Глава города Нижний Тагил Сергей Носов. В его поздравлении, которое направлено, в том числе, и ветеранам образовательной сферы, говорится:

В Нижнем Тагиле есть все условия для получения хорошего образования. В школах города трудятся яркие и увлеченные специалисты, всецело отдающие себя любимой работе, неравнодушные, внимательные. Только люди с особым талантом могут донести до молодых умов необходимые знания и навыки, воспитать их достойными членами общества, взять на себя ответственность за завтрашний день страны.

Вы отличаетесь высоким профессионализмом, новаторством, постоянно внедряете новые образовательные программы, современные методы работы, реализуете разнообразные научные проекты. Вы не только воспитываете и обучаете, своими достижениями вы приносите славу Нижнему Тагилу.

TagilCity.ru присоединяется ко всем поздравлениям от первоклашки до мэра и желает преподавателям старательных учеников, медалистов и 100-балльников по ЕГЭ, профессионального роста, достойных кабинетов, не менее достойных вознаграждений за труд и только улыбок в самый светлый день 5 октября, в День учителя.