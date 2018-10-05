Банда из Нижнего Тагила обманом присвоила квартиры 13 человек

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Пятеро жителей Нижнего Тагила осуждены за мошенничество с недвижимостью. Всего от их действий пострадали 15 тагильчан.
Сюжеты: Нижний Тагил
В период с 2013 года по 2016 год пятеро тагильчан обманным путем лишили 13 человек права собственности на квартиры, один человек лишился гаража, еще один – машины. Преступники предлагали денежные займы, в залог под займ просили предоставить недвижимость, однако вместо гражданских договоров составляли договоры купли-продажи и тем самым получали право собственности на недвижимое имущество.
Общий ущерб, нанесенный бандой, оценивается в 19,1 млн рублей. По решению суда четверо фигурантов дела получили от 5 до 8 лет тюрьмы, один – 2,5 года условного срока, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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