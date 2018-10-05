Банда из Нижнего Тагила обманом присвоила квартиры 13 человек

В период с 2013 года по 2016 год пятеро тагильчан обманным путем лишили 13 человек права собственности на квартиры, один человек лишился гаража, еще один – машины. Преступники предлагали денежные займы, в залог под займ просили предоставить недвижимость, однако вместо гражданских договоров составляли договоры купли-продажи и тем самым получали право собственности на недвижимое имущество.