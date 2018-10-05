Более 260 свердловчан умерли от отравления алкоголем с начала 2018 года

Среди отравившихся больше всего неработающих мужчин трудоспособного возраста. Далее идут инвалиды и пенсионеры.

Наряду с отравлениями алкоголем, значительное количество свердловчан получили отравление лекарственными препаратами. Подобных случаев в области зафиксировано 1577. Однако по сравнению с прошлым годом их количество упало на 18%.

Также снизилось количество отравлений от передозировки наркотиками. Их зафиксировано 157, что в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году. 40 случаев передозировки привели к смерти.