Более 260 свердловчан умерли от отравления алкоголем с начала 2018 года

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С начала 2018 года в Свердловской области зафиксированы 1096 случаев отравления алкогольными напитками. Из них 261 — со смертельным исходом.
Среди отравившихся больше всего неработающих мужчин трудоспособного возраста. Далее идут инвалиды и пенсионеры.
Наряду с отравлениями алкоголем, значительное количество свердловчан получили отравление лекарственными препаратами. Подобных случаев в области зафиксировано 1577. Однако по сравнению с прошлым годом их количество упало на 18%.
Также снизилось количество отравлений от передозировки наркотиками. Их зафиксировано 157, что в 2,8 раза меньше, чем в 2017 году. 40 случаев передозировки привели к смерти.
Наиболее неблагоприятными территориями в плане отравлений признаны Каменск-Уральский, Кушва, Нижний Тагил, Сосьва и Екатеринбург, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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