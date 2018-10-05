Еще один: Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга покинул свой пост

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Глава администрации Екатеринбурга по Верх-Исетскому району Сергей Нырков оставил должность по собственному желанию.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава администрации Верх-Исетского района в Екатеринбурге Сергей Нырков ушел в отставку по своей воле. С официального сайта мэрии столицы Урала пропало имя Сергея Ныркова и его заместителя по вопросам экономики и строительства.
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Исполняющим обязанности главы назначен Андрей Морозов – заместитель по социальным вопросам.
После избрания нового главы Екатеринбурга Александра Высокинского это уже вторая отставка. Накануне свой пост оставил глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, информирует Е1.ru.
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