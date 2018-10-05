Есть подозреваемая: женщина забрала чужой кошелек в «Райте» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в магазине «Райт», расположенном на ул. Фрунзе, 3 октября женщина лишилась кошелька с документами и кредитными картами, забыв его на кассе. Портмоне забрала неизвестная женщина.

Я с детьми была, поторопилась. Ушла из магазина, а когда через 15 минут вернулась, то кошелька уже не было,рассказала тагильчанка.

Когда тагильчанка поняла, что кошелек кто-то забрал, она обратилась в администрацию магазина с просьбой показать ей записи с видеокамер. На камерах видно, что кошелек забрала женщина.

На видео заметно, что кошелек лежит на кассе, мимо него проходят люди и стоят две девушки рядом. К ним подходит мужчина, вероятно, спрашивает их о кошельке. Они (девушки) тут же решают его присвоить, прокомментировала видеозапись хозяйка кошелька.

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Видеозаписью потерпевшая поделилась в соцсетях и попросила горожан оказать ей помощь в опознании предполагаемой преступницы. Также она написала заявление в полицию. Через некоторое время тагильчанке написала подруга, которая сообщила, что опознала одну из женщин на записи.

Моя подруга одну из них опознала, мы об этом уже сообщили в полицию,сказала женщина.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.