Есть подозреваемая: женщина забрала чужой кошелек в «Райте» в Нижнем Тагиле
Женщина забрала чужой кошелек в магазине «Райт» в Нижнем Тагиле на ул. Фрунзе.
В Нижнем Тагиле в магазине «Райт», расположенном на ул. Фрунзе, 3 октября женщина лишилась кошелька с документами и кредитными картами, забыв его на кассе. Портмоне забрала неизвестная женщина.
Я с детьми была, поторопилась. Ушла из магазина, а когда через 15 минут вернулась, то кошелька уже не было,рассказала тагильчанка.
Когда тагильчанка поняла, что кошелек кто-то забрал, она обратилась в администрацию магазина с просьбой показать ей записи с видеокамер. На камерах видно, что кошелек забрала женщина.
На видео заметно, что кошелек лежит на кассе, мимо него проходят люди и стоят две девушки рядом. К ним подходит мужчина, вероятно, спрашивает их о кошельке. Они (девушки) тут же решают его присвоить, прокомментировала видеозапись хозяйка кошелька.
Видеозаписью потерпевшая поделилась в соцсетях и попросила горожан оказать ей помощь в опознании предполагаемой преступницы. Также она написала заявление в полицию. Через некоторое время тагильчанке написала подруга, которая сообщила, что опознала одну из женщин на записи.
Моя подруга одну из них опознала, мы об этом уже сообщили в полицию,сказала женщина.
Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.
Даже если девушку опознали, это может оказаться и не она, сейчас полиция по данному факту проводит проверку,сообщили редакции в МУ МВД «Нижнетагильское».