Команда свердловских кинологов завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях
Сегодня, 07:00Общество
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Полицейские-кинологи из Свердловской области стали победителями всероссийских соревнований, которые проходили на протяжении недели в Вологде. Уральские кинологи обошли 84 команды общей численностью около 500 человек.
В течение недели в Вологде соревновались полицейские-кинологи со всей России.
84 команды и их питомцы состязались в поиске опасных устройств и умении идти по следу. Свердловские сыщики оказались лучшими не только в общекомандном зачёте, но и в личном первенстве, сообщает «Областная газета».
Серебряные и бронзовые медали соревнований увезли кинологи из Челябинска и Новосибирска.
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