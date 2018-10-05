Лучшие педагоги Нижнего Тагила получили награды в День учителя

5 октября в честь Дня учителя в Нижнетагильской филармонии состоялось торжественное награждение лучших педагогов города.
Врио главы города Владислав Пинаев поздравил тагильских учителей с их профессиональным праздником.
Вы даете детям не только знания и умения, но и вселяете вних уверенность в собственных силах,отметил Владислав Пинаев.
Врио мэра вручил лучшим педагогам почетные грамоты и благодарственные письма от администрации Нижнего Тагила. Всего наград удостоились 34 педагога Нижнего Тагила. Это учителя, преподаватели дополнительного образования и воспитатели детских садов.
Учитель английского языка школы №5 Елена Горина и преподаватель Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Н.А. Демидова Юлия Медведь получили нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.