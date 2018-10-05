Не обошлось без травм: учащиеся подрались в школе №10 Нижнего Тагила

Известно, что дрались учащиеся седьмого и восьмого классов. Один из школьников в результате инцидента попал в больницу, о чём редакции TagilCity.ru рассказал источник.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили факт разборок среди учеников.

3 октября поступило сообщение из травмы. Сотрудники ПДН проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, пояснили в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.