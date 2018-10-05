НОРД делит цены! Скидки до 50%

Снижена стоимость цены на холодильники, стиральные машины, телевизоры и еще тысячи товаров. Сейчас удачное время, чтобы купить в дом новую технику со скидками до 50% во всех магазинах «НОРД». Успейте воспользоваться предложением до конца октября!

Отличной покупкой станет стиральная машина

Beko RKB 58801 MA RUS с загрузкой 5 кг и съёмной верхней крышкой. В дни акции вы можете приобрести ее в «НОРДе» всего за 13990 рублей.

Стоимость LED-телевизора POLAR P32 L21 T2C диагональю 81 см с красочной картинкой и хорошим звуком составит всего 10 490 рублей.

Отличным помощником по дому станет пылесос

SAMSUNG SC 4520 S3B мощностью 1600 Ватт, с фильтром тонкой очистки. Приходите на акцию в «НОРД» и покупайте его со скидкой – всего за 4199 рублей!

Весь месяц в НОРДе действует беспроцентная рассрочка на 6, 12, 18, или 24 месяца. Вы можете забрать товар из магазина, а оплатить потом, без первоначального взноса и переплаты. Для вашего удобства услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазине.

НОРД– это, прежде всего, гарантия надежности: широкий ассортимент товаров, отличный сервис, акции и спец предложения. Профессиональные консультанты проверят качество товара, помогут оформить доставку, и, если это необходимо, получить кредит на покупку на самых выгодных условиях.

Если Вам удобнее покупать технику не выходя из дома, мы предлагаем Вам специальные цены в интернет-магазине Nord24.ru – это более 30 тысяч товаров, гарантия качества, удобный способ доставки, регулярные акции и скидки для покупателей.

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-33-80.

Впрочем, вы во всем убедитесь сами с 1 по 31 Октября магазинах НОРД по адресу:

г. Нижний Тагил

Пархоменко, 41, ТЦ «Квадрат»

Юности, 16 ТЦ «Реал»

Металлургов, 20, 2-этаж ( Кировский)