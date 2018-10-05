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ОАО «РЖД» оштрафовано на 75 тысяч за нарушения пожарной безопасности в детском лагере
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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P1520046 2

ОАО «РЖД» оштрафовано на 75 тысяч за нарушения пожарной безопасности в детском лагере

Сегодня, 06:30Общество
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