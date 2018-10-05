ОАО «РЖД» оштрафовано на 75 тысяч за нарушения пожарной безопасности в детском лагере
Сегодня, 06:30Общество
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В Свердловской области ОАО «РЖД» оштрафовано на 75 тысяч рублей. Надзорными органами установлено, что компания нарушила соблюдение техники пожарной безопасности в детском лагере «Зеленый луг».
В оздоровительном лагере для детей, принадлежащем РЖД, в ходе прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, пути выходов эвакуации захламлены, а пожарная сигнализация не работает.
Прокуратурой в отношении компании было возбуждено административное дело и наложен штраф в размере 75 тысяч рублей, сообщает «Правда УРФО».
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