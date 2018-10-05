Отказ в возбуждении дела: причастные к пожарам в пригороде Алапаевска не установлены

В поселке Верхняя Синячиха под Алапаевском летом 2018 года произошел пожар, в результате чего огонь уничтожил несколько хозяйственных строений. Местные жители сообщили, что пожары на ул. Карла Маркса происходят не впервые, и предполагают, что причинами возгораний является поджог.

ОНД МО Алапаевское провело проверку по факту последнего инцидента. В ходе осмотра места пожара и опроса очевидцев установлено, что на месте происшествия не обнаружено следов легковоспламеняющихся жидкостей, версия о поджоге была исключена.

На месте не были обнаружены следы воспламеняющейся жидкости и иные предметы, свидетельствующие о поджоге, в частности бутылки с жидкостями, следы умышленных действий,пояснили редакции в ОНД МО Алапаевскское.

Помимо этого, так как в хозпостройках отсутствовало электричество, короткое замыкание, как причина пожара, также было исключено.

При этом из строений ничего не было похищено. По этой причине была исключена версия о поджоге с целью сокрытия преступления. Собственники построек пояснили, что не вступали в конфликты, которые могут привести к поджогам.

На месте происшествия была проведена работа сотрудниками ОП №3, были опрошены жители домов 107 и 109 на ул. Карла Маркса. В ходе поквартирного обхода лица, причастные к пожару, не были установлены.

Исходя из этого, вероятно, что причиной пожара пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц,пояснили в ОНД МО Алапаевское.

В связи с этим было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.