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Отказ в возбуждении дела: причастные к пожарам в пригороде Алапаевска не установлены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отказ в возбуждении дела: причастные к пожарам в пригороде Алапаевска не установлены

Сегодня, 14:05ОбществоЮлия Суворова
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