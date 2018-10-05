Первое постановление нового главы Екатеринбурга коснулось жителей ВИЗа

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Новый мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал первое постановление. Оно касается назначения публичного обсуждения проектов планировки и межевания территории на ВИЗе.
Сюжеты: Екатеринбург
25 сентября Александр Высокинский был избран на пост главы Екатеринбурга. С того момента он не подписывал документов, подлежащих опубликованию. Ситуация изменилась 4 октября, когда на сайте администрации Екатеринбурга появилось постановление городского главы по вопросам градостроительства.
Высокинский назначил проведение публичных обсуждений проектов планировки и межевания территории на ВИЗе. Речь идёт о территории в границах улиц Татищева-Викулова-Металлургов-Юрия Исламова. Обсуждения начались в день публикации постановления мэра и продлятся по 8 ноября.
Ранее поступала информация о том, что на данных территориях, возможно, появятся новые дома, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает Znak.com.
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