Первое постановление нового главы Екатеринбурга коснулось жителей ВИЗа

25 сентября Александр Высокинский был избран на пост главы Екатеринбурга. С того момента он не подписывал документов, подлежащих опубликованию. Ситуация изменилась 4 октября, когда на сайте администрации Екатеринбурга появилось постановление городского главы по вопросам градостроительства.

Высокинский назначил проведение публичных обсуждений проектов планировки и межевания территории на ВИЗе. Речь идёт о территории в границах улиц Татищева-Викулова-Металлургов-Юрия Исламова. Обсуждения начались в день публикации постановления мэра и продлятся по 8 ноября.