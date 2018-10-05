Следствие ходатайствует об аресте начальника УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина

4 октября в здании УМВД России по Екатеринбургу сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия. Областной главк полиции связывает обыск с возбужденным ранее «бесфигурантным уголовным делом».

После этих событий следствие направило в суд ходатайство об аресте начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Эдуарда Воронина. Судебное заседание назначено на 14:15. Судьей назначен Ушаков Владимир Иванович, сообщают РИА новости, ссылаясь на свой источник.

Адвокат Воронина Сергей Колосовский сообщил, что начальник УМВД задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

По словам Колосовского, дело связано с игровыми автоматами, а Воронин просто не помнит ситуации, поскольку имел в ней второстепенную роль. Основным фигурантом того дела, адвокат называет Романюка.