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Следствие ходатайствует об аресте начальника УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1529871495

Следствие ходатайствует об аресте начальника УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина

Сегодня, 14:35Общество
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