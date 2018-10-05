Свердловчане смогут проверить полученные медуслуги в электронном сервисе

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Жители Свердловской области смогут получать информацию о предоставленных медицинских услугах в специальной электронной системе.
На сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области появилась функция «личного кабинета». Там, после прохождения идентификации, можно будет проверить – какие медуслуги предоставлены за последние два года, сколько они стоят, получена ли эта помощь по факту или нет.
Если же вдруг помощь, которая была оплачена, не получалась то, можно сформировать заявление и направить его в страховую компанию для проведения экспертизы и корректности подачи на оплату этого случая лечения, сообщает «Интерфакс».
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