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Ударивший головой полицейского житель Екатеринбурга заплатит 30 тыс. рублей штрафа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ударивший головой полицейского житель Екатеринбурга заплатит 30 тыс. рублей штрафа

Сегодня, 12:30Общество
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