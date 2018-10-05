Ударивший головой полицейского житель Екатеринбурга заплатит 30 тыс. рублей штрафа
Сегодня, 12:30Общество
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33-летний житель Екатеринбурга приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за применение насилия в отношении полицейского.
Сюжеты: Екатеринбург
В апреле 2018 года мужчина в состоянии опьянения ругался и дебоширил в общественном месте. Сотрудники ППСП сделали нарушителю замечание, в ответ на которое екатеринбуржец набросился на правоохранителей и порвал нагрудный карман на куртке у одного из них.
Дебошира привезли в отделение полиции, где он ударил одного из полицейских головой. В результате действий мужчины полицейский получил удар в область головы.
Житель уральской столицы был приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
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