Ударивший головой полицейского житель Екатеринбурга заплатит 30 тыс. рублей штрафа

В апреле 2018 года мужчина в состоянии опьянения ругался и дебоширил в общественном месте. Сотрудники ППСП сделали нарушителю замечание, в ответ на которое екатеринбуржец набросился на правоохранителей и порвал нагрудный карман на куртке у одного из них.