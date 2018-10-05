Управляющий екатеринбургского ООО «Золотая Горка» обвиняется в коммерческом подкупе

Предприятие проходило процедуру банкротства. Воспользовавшись этим, управляющий создал в деле такие условия, что директор ООО «Золотая Горка» был вынужден заплатить коммерческий подкуп.

В 2017 году директор фирмы отдал обвиняемому 200 тыс. рублей за то, что управляющий составил отчет о том, что предприятие в процессе прохождения процедуры банкротства не сможет покрыть расходы. Также в отчете было указано, что предприятие не сможет восстановить свою платежеспособность.

Также за эту сумму управляющий пообещал, что в суде не будет поддерживать ранее поданное им ходатайство от отстранении от должности директора фирмы.