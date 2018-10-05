Управляющий екатеринбургского ООО «Золотая Горка» обвиняется в коммерческом подкупе
В Екатеринбурге врио управляющего ООО «Золотая Горка» обвиняется в коммерческом подкупе. Обвиняемый пытался получить 4 млн рублей.
Предприятие проходило процедуру банкротства. Воспользовавшись этим, управляющий создал в деле такие условия, что директор ООО «Золотая Горка» был вынужден заплатить коммерческий подкуп.
В 2017 году директор фирмы отдал обвиняемому 200 тыс. рублей за то, что управляющий составил отчет о том, что предприятие в процессе прохождения процедуры банкротства не сможет покрыть расходы. Также в отчете было указано, что предприятие не сможет восстановить свою платежеспособность.
Также за эту сумму управляющий пообещал, что в суде не будет поддерживать ранее поданное им ходатайство от отстранении от должности директора фирмы.
Во время получения денег обвиняемый был задержан полицейскими. По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.