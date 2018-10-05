Владислав Пинаев поздравил педагогов Нижнего Тагила с Днем учителя

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Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев пожелал педагогам в их профессиональный праздник здоровья и благополучия.
Сюжеты: Нижний Тагил
На официальном сайте администрации Нижнего Тагила размещено поздравление от врио мэра города Владислава Пинаева с профессиональным праздником педагогов.
В своем обращении Пинаев назвал День учителя всенародным праздником, а труд педагогов одним из самых сложных и ответственных.
Глава Нижнего Тагила отметил, что ребенка нужно не только обучить, но и воспитать, раскрыть его способности и найти дорогу в жизни.
Пинаев пожелал учителям Нижнего Тагила «постоянного творческого поиска и стремления самим неустанно учиться, мудрости и терпения».
Пусть никогда не иссякнет в ваших сердцах доброта и увлеченность своим делом! Крепкого вам здоровья и благополучия! пожелал в завершении врио мэра Нижнего Тагила.
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