Владислав Пинаев поздравил педагогов Нижнего Тагила с Днем учителя

На официальном сайте администрации Нижнего Тагила размещено поздравление от врио мэра города Владислава Пинаева с профессиональным праздником педагогов.

В своем обращении Пинаев назвал День учителя всенародным праздником, а труд педагогов одним из самых сложных и ответственных.

Глава Нижнего Тагила отметил, что ребенка нужно не только обучить, но и воспитать, раскрыть его способности и найти дорогу в жизни.

Пинаев пожелал учителям Нижнего Тагила «постоянного творческого поиска и стремления самим неустанно учиться, мудрости и терпения».