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Жители новостроек в Нижнем Тагиле снова начнут платить за капремонт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители новостроек в Нижнем Тагиле снова начнут платить за капремонт

Сегодня, 20:30Общество
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