Жители новостроек в Нижнем Тагиле снова начнут платить за капремонт

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области жители 82 новостроек вновь будут платить за капремонт. Шесть новостроек расположены в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В регионе действовал трехлетний мораторий, распространяющийся на оплату капитального ремонта в новостройках.
Собственники квартир в 82 домах получат квитанции, с включенной в них строчкой «за капремонт», с октября.
58 новых домов расположены в столице Урала, шесть – в Нижнем Тагиле, пять – в Среднеуральске, а также дома в Сысерти, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Лесном, Волчанске и Арти.
Мораторий теперь будет действовать на более новые дома, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей