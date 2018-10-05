Жители новостроек в Нижнем Тагиле снова начнут платить за капремонт

В регионе действовал трехлетний мораторий, распространяющийся на оплату капитального ремонта в новостройках.

Собственники квартир в 82 домах получат квитанции, с включенной в них строчкой «за капремонт», с октября.

58 новых домов расположены в столице Урала, шесть – в Нижнем Тагиле, пять – в Среднеуральске, а также дома в Сысерти, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Лесном, Волчанске и Арти.