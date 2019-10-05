Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили современную блокчейн-платформу для бизнеса

В основе платформе лежит модель Bank-as-a-Service (BaaS) – «банк как услуга». Это значит, что клиент может самостоятельно выбирать сервисы банка, которым ему будет удобно пользоваться, сообщает NewsNN.ru.

Директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон подчеркнул уникальность каждого корпоративного клиента. Ключевое отличие DTCM - это бизнес-логика, которую клиент выстраивает самостоятельно, и, фактически, создаёт свой «банк».

У BaaS множество преимуществ над обысноймодеою работы с банком. Она подстраивается под клиента. Новый DTCM сервис - это приложение, созданное на основе блокчейн-платформы. Оно содержит смарт-контакты, открытый банкинг, открытые API и технологию распределенного реестра.

Главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич добавила, что технология продолжит развиваться и в будущем может быть применена в платежных функциях, инкассации, оптимизации и для взаимодействия со страховщиками. Специалист подчеркнула, что развитие технологии необходимо для снижения рисков и издержек, а также для управления данными.

В приложении клиент получает доступ к виртуальному рабочему столу, где он может записаться управлением пула компании, лимитами и позициями. Все взаимодействия с банком проводятся благодаря усиленной квалифицированной электронной подписи и смарт-контрактов.

Благодаря своей структуре, пользователь может использовать все инфраструктурные услуги, аналогично тем, как работают облачные бизнес-провайдеры.