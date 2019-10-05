«Россети» полностью подготовились к осенне-зимнему периоду

На форуме присутствовали также министр энергетики России Александр Новак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Ливинский сообщил также об увеличении финансирования в программы по техническому обслуживанию энергосетевого комплекса в 2019 году на 2,6 миллиардов рублей. Было отремонтировано на 4% больше трансформаторов и на 3% ЛЭП.

Также, по мнению Ливинского, позитивная динамика продолжится в периоды роковые нагрузок, сообщают «Новые известия».

Дивинский поднял актуальный вопрос о значительном количестве технологический нарушений в территориальных сетевых организаций (ТСО). С период с 2014 по 2019 годы их число возросло на 89%. Глава «Россетей» выступил с предложением о создании мер, регулирующих законодательство. Он предложил перестать присваивать статус ТСО новым организациям, передачу энергосетевого оборудования только компаниям, которые занимаются обеспечением системной надежности электросетевого комплекса в регионах присутствия и имеющим долю государственного участия. Также «Россети» предложили разработать систему консолидации электросетевых активов на базе системообразующей компании при регулировании тарифов государством в электроэнергетике, в том числе расходы на покупку электросетевых объектов.

Ещё Ливинский отметил необходимость изменения положения дел в ситуации с дебиторской задолженностью компании, которая достигла 185 миллиардов рублей. Порядка 60% ее - гарантирующие поставщики, и 40% - сами потребители.