В Нижнем Тагиле обнаружили сайты по продаже паспортов и изготовлению бомбы

Информация на сайтах содержала контент экстремистской и террористической направленности. Одна из страниц содержит прайс-лист с ценами на травматическое оружие, боеприпасы, а также информацию о покупке, доставке и контакты продавцов. Приобрести любое оружие можно без лицензии.

Для получения разрешения на ношение оружия достаточно предоставить копию паспорта, сообщает, прокуратура Дзержинского района.

На другом сайте предлагается купить паспорт гражданина РФ или водительские права. Также ведомством обнаружена страница в сети по продаже поддельных документов об образовании. Некоторые ресурсы размещают инструкции по сборке домашней бомбы и методах ее применения.