Арестованного экс-главу УМВД Екатеринбурга этапируют в колонию Нижнего Тагила

Напомним, Трифонов был арестован судом на два месяца до 17 ноября. По данным следственного комитета, он получил от экс-заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 7,5 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из должников учреждения.