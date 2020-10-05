Арестованного экс-главу УМВД Екатеринбурга этапируют в колонию Нижнего Тагила

Арестованного экс-главу УМВД Екатеринбурга этапируют в колонию Нижнего Тагила

Сегодня, 13:53ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, этапировали из Москвы в Свердловскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Алана Гамазова.

По словам адвоката, Трифонов был отправлен этапом из Москвы 2 октября. Его поместят в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) в ИК № 13 в Нижнем Тагиле, в которой отбывают наказание бывшие силовики.

Напомним, Трифонов был арестован судом на два месяца до 17 ноября. По данным следственного комитета, он получил от экс-заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 7,5 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из должников учреждения.

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