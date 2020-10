«Единая Россия» добилась прибавки к зарплате учителей за работу на ОГЭ

«Единая Россия» при участии Минпросвещения и Агентства стратегических инициатив провела акцию «Помоги учиться дома», в рамках которой полмиллиона учителей, а также школьников из нуждающихся семей получили необходимую технику для удаленного обучения.

Как сообщает nashgorod.ru, в ряде субъектов страны школьным учителям предоставили безлимитный интернет по льготному тарифу. Во время карантина из-за распространения коронавируса педагоги стали жаловаться на сокращение зарплат под предлогом снижения нагрузки. ЕР обратила на это внимание и отстояла права учителей, при этом увеличив список доплат. Так, партийцы добились введения прибавок к зарплате за подготовку девятиклассников к сдаче ОГЭ. Раньше такие поощрения полагались лишь за работу на ЕГЭ. Кроме того, в начале 2020 года начала действовать инициированная партией и поддержанная лично Владимиром Путиным программа «Земский учитель». Она предусматривает единовременные выплаты в размере миллиона рублей тем педагогам, которые уезжают обучать детей в малых населенных пунктах. Отмечается, что в регионах Дальневосточного ФО эта выплата достигает двух миллионов рублей. Также “Единая Россия” предложила закрепить размер окладной части зарплаты учителей на уровне 70%. Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, зарплата учителей в некоторых регионах составляет меньше МРОТ, поскольку школьное руководство занимается манипуляциями со ставками за рабочие часы. «Учителей буквально насильно заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, вести факультативы. Это неприемлемо», - считает Турчак. Отсутствие общего подхода к начислению надбавок приводит к тому, что зарплата учителей с одинаковой квалификацией может отличаться в разы. По словам координатора партпроекта ЕР «Новая Школа», депутата Госдумы Алены Аршиновой, партия еще зимой подготовила предложения по совершенствованию системы зарплаты учителей, в том числе внедрению отраслевой оплаты труда с едиными по всей стране принципами ее формирования. Как сообщает сайт ER.ru, стоит задача введения открытого и понятного коэффициента соотношения зарплат руководителей и сотрудников. Это поможет избежать ситуаций, в которых начальство получает в несколько раз больше, чем подчиненные. Руководитель регионального исполкома «Единой России» в Свердловской области Дмитрий Жуков рассказал о мониторинге доступности школ для маломобильных граждан. «Перед началом учебного года партийцы активно участвовали в проверках готовности школ. Особое внимание уделялось приспособленности школ к обучению детей с ограничениями здоровья. Только в Екатеринбурге открылись несколько новых школ, а во многих прошел капитальный ремонт. Каждая из них доступна для маломобильных граждан. Проверки проводились комплексно: смотрели не только оборудование самой школы, но и, например, наличие безопасных пешеходных переходов на пути к школе», – сообщил он. Вторым крупным направлением работы проекта стала проверка организации горячего питания для школьников начальных классов. «Здесь проводились два параллельных мониторинга: в одном партийцы выезжали в школы и на месте оценивали созданные условия для поваров, организацию питания, учет и качество продуктов. Второй мониторинг проводился в виде онлайн-опроса родителей учеников, которые озвучивали свои замечания и предложения по улучшению качества питания», - сообщил Дмитрий Жуков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter