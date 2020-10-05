«Единая Россия» добилась прибавки к зарплате учителей за работу на ОГЭ

«Перед началом учебного года партийцы активно участвовали в проверках готовности школ. Особое внимание уделялось приспособленности школ к обучению детей с ограничениями здоровья. Только в Екатеринбурге открылись несколько новых школ, а во многих прошел капитальный ремонт. Каждая из них доступна для маломобильных граждан. Проверки проводились комплексно: смотрели не только оборудование самой школы, но и, например, наличие безопасных пешеходных переходов на пути к школе», – сообщил он.