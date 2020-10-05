Екатеринбуржцы пожаловались на большие очереди в городской поликлинике

Екатеринбуржцы пожаловались на большие очереди в городской поликлинике

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В центральной городской больнице № 7 Екатеринбурга выстроились очереди из пациентов, сообщает ИА «Уральский меридиан».

По словам местных жителей, в кабинет неотложной помощи с признаками ОРВИ ожидают приема более 30 человек. При этом работает только один кабинет, а социальную дистанцию люди в коридоре не соблюдают.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга подтвердили, что из-за роста заболеваемости ОРВИ в некоторых поликлиниках увеличился наплыв пациентов. Однако для оказания неотложной помощи открываются дополнительные кабинеты.

В поликлинике ЦГБ № 7 также открыт дополнительный кабинет неотложной помощи. Часть пациентов перенаправляют домой для ожидания врача, сообщили в Горздраве.

Напомним, 27 сентября на очереди пожаловались пассажиры Кольцово в Екатеринбурге. После этого было решено увеличить штат сотрудников.

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