Экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков заболел коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Буркова, вчера он прошел тест на COVID-19 в ходе подготовки к мероприятию с главами других регионов. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат,пишет Бурков. Он отмечает, что выполняет все рекомендации врачей и будет работать дистанционно, очное участие в мероприятиях будет отложено до окончания самоизоляции. Также Бурков призывает подписчиков быть внимательными к здоровью и беречь своих близких. Напомним, в июне 2020 года бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом.

