Экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков заболел коронавирусом

По словам Буркова, вчера он прошел тест на COVID-19 в ходе подготовки к мероприятию с главами других регионов.
Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат,пишет Бурков.
Он отмечает, что выполняет все рекомендации врачей и будет работать дистанционно, очное участие в мероприятиях будет отложено до окончания самоизоляции. Также Бурков призывает подписчиков быть внимательными к здоровью и беречь своих близких.
Напомним, в июне 2020 года бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом.