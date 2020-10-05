Экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков заболел коронавирусом

Экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков заболел коронавирусом

Сегодня, 11:55ОбществоPhoto: pixabay.com
Губернатор Омской области Александр Бурков заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Буркова, вчера он прошел тест на COVID-19 в ходе подготовки к мероприятию с главами других регионов.

Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат,пишет Бурков.

Он отмечает, что выполняет все рекомендации врачей и будет работать дистанционно, очное участие в мероприятиях будет отложено до окончания самоизоляции. Также Бурков призывает подписчиков быть внимательными к здоровью и беречь своих близких.

Напомним, в июне 2020 года бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом.

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