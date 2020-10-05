Эксперт отметил эмоциональный выпад Волгограда в «Дебатле» с Белгородом

Эксперт отметил эмоциональный выпад Волгограда в «Дебатле» с Белгородом

Сегодня, 11:36ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Город55"
Молодёжный активист Иван Тукало прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи игры ⅛ финала проекта «Дебатл».

Темой для диспута определили «Цензура и запретные темы в медиа». Вторая команда Белгорода доказывала тезис о необходимости ограничения свободы слова, Волгоград же должен был стоять за недопустимость цензуры.

По аргументации, отметил эксперт, команды выступили достаточно ровно.

Валерий <Белых, капитан команды Белгорода> меня чем-то зацепил, говорил очень искренне, отметил Иван Тукало.

Полемически Волгоград был чуть сильнее, а в артистизме команды заслужили равных оценок.

Валерий очень хорошо, эмоционально реагировал на какие-то интересные аргументы, тезисы. Также мне понравилось, как женщина из команды Волгограда наотрез отказалась отвечать на один из вопросов, никак не аргументируя свое мнение,прокомментировал эксперт.

Итоговый счёт игры 51-49 в пользу Волгограда. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель в четвертьфинале будет соревноваться за выход в следующий этап с командой Уфы.

Video:YouTube-канал "Город55"

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