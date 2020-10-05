Эксперт отметил эмоциональный выпад Волгограда в «Дебатле» с Белгородом

Валерий очень хорошо, эмоционально реагировал на какие-то интересные аргументы, тезисы. Также мне понравилось, как женщина из команды Волгограда наотрез отказалась отвечать на один из вопросов, никак не аргументируя свое мнение,прокомментировал эксперт.