Эксперт отметил эмоциональный выпад Волгограда в «Дебатле» с Белгородом

Молодёжный активист Иван Тукало прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи игры ⅛ финала проекта «Дебатл».

Темой для диспута определили «Цензура и запретные темы в медиа». Вторая команда Белгорода доказывала тезис о необходимости ограничения свободы слова, Волгоград же должен был стоять за недопустимость цензуры. По аргументации, отметил эксперт, команды выступили достаточно ровно. Валерий <Белых, капитан команды Белгорода> меня чем-то зацепил, говорил очень искренне, отметил Иван Тукало. Полемически Волгоград был чуть сильнее, а в артистизме команды заслужили равных оценок. Валерий очень хорошо, эмоционально реагировал на какие-то интересные аргументы, тезисы. Также мне понравилось, как женщина из команды Волгограда наотрез отказалась отвечать на один из вопросов, никак не аргументируя свое мнение,прокомментировал эксперт. Итоговый счёт игры 51-49 в пользу Волгограда. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель в четвертьфинале будет соревноваться за выход в следующий этап с командой Уфы. Video: YouTube-канал "Город55"

