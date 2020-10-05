Эксперт отметил эмоциональный выпад Волгограда в «Дебатле» с Белгородом

Темой для диспута определили «Цензура и запретные темы в медиа». Вторая команда Белгорода доказывала тезис о необходимости ограничения свободы слова, Волгоград же должен был стоять за недопустимость цензуры.
По аргументации, отметил эксперт, команды выступили достаточно ровно.
Валерий <Белых, капитан команды Белгорода> меня чем-то зацепил, говорил очень искренне, отметил Иван Тукало.
Полемически Волгоград был чуть сильнее, а в артистизме команды заслужили равных оценок.
Валерий очень хорошо, эмоционально реагировал на какие-то интересные аргументы, тезисы. Также мне понравилось, как женщина из команды Волгограда наотрез отказалась отвечать на один из вопросов, никак не аргументируя свое мнение,прокомментировал эксперт.
Итоговый счёт игры 51-49 в пользу Волгограда. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель в четвертьфинале будет соревноваться за выход в следующий этап с командой Уфы.