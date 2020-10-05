Эксперт рассказал о пользе «Дебатла» для команд Белгорода и Волгограда

Эксперт рассказал о пользе «Дебатла» для команд Белгорода и Волгограда

Сегодня, 11:31ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Город55"
Депутат Омского городского Совета Алексей Сокин прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве арбитра в игре ⅛ финала проекта «Дебатл».

Темой для диспута определили «Цензура и запретные темы в медиа». Вторая команда Белгорода отстаивала позицию о необходимости ограничения свободы слова, Волгоград же должен был доказать недопустимость цензуры.

Эксперт отметил слаженность команды Волгограда, в отличие от Белгорода, где капитану, по сути, пришлось биться в одиночку.

Что хорошо — ребята умеют говорить, умеют задавать вопросы, держать себя перед аудиторией. Мне кажется, из них получатся хорошие журналисты, смелые, рассуждающие. Второе — у них непаханое политическое поле, можно и в депутаты идти. Третий полезный момент — они могут себя достойно представить потенциальному работодателю, а может, и свои издания откроют,обрисовал практическое применение дебатов Алексей Сокин.

По его словам, Волгоград был сильнее в аргументации и артистизме, в полемике же оба соперника были одинаково хороши.

Когда пошли вопросы и ответы, Валерий <Белых, капитан команды Белгорода>, всё-таки ориентировался лучше. Он более эрудирован, может выровнять тему. Хотел бы сказать участникам — планирование и подготовка это большой ключ к успеху,добавил омский депутат.

Итоговый счёт игры 51-49 в пользу Волгограда. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель в четвертьфинале будет бороться за выход в следующий этап с командой Уфы.

Video:YouTube-канал "Город55"

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