ФОМ: рейтинг Дегтярева вырос на 15% за два месяца

Фонд общественного мнения (ФОМ) опубликовал результаты социологического опроса жителей Хабаровского края в отношении к врио губернатора Михаилу Дегтяреву. Согласно этим данным, положительный рейтинг главы региона за два месяца вырос на 15% — с 12% до 27%.

Кроме того, число отрицательно настроенных к новому хабаровскому губернатору людей снизилось на 11% — с 45% в июле до 34% в настоящий момент, пишет prokhab.ru. Данные опроса подтверждают, что ставка Дегтярева на удовлетворение запросов общества себя оправдала. За два месяца работы врио губернатора успел посетить все муниципалитеты края. Там он в первую очередь общался с местными жителями, предпринимателями, рабочими и сотрудниками бюджетных учреждений. Дегтярев побывал в отдаленных северных районах Хабаровского края, куда 15 лет не приезжал ни один губернатор, и везде он давал конкретные обещания о том, что именно и когда будет сделано местными властями. Как отметил политконсультант Андрей Кудисов, стремительный рост популярности высшего должностного лица является следствием качества его работы. «Дегтярев не стал сидеть в кабинете и сразу же взялся за работу и начал общаться с людьми. Со временем его позиция, которую он выбрал в своей работе, будет и дальше добавлять ему доверия от людей», — сказал Кудисов. Также за время на посту врио губернатора Дегтярев добился снижения транспортного налога, выделения дополнительных средств из федерального бюджета на достройку проблемных объектов и продления льготной программы на покупку авиабилетов в северные районы края. По словам главы Общественного совета при министерстве промышленности Хабаровского края, к. т. н. Геннадия Маркелова, Хабаровский край много лет был источником негативной информационной повестки, которая свалилась на Дегтярева с его приходом на пост главы региона. Но за два месяца у него получилось переломить тенденцию в позитивную сторону, что на данный момент является его главной заслугой, сказал Маркелов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter