ФОМ: рейтинг Дегтярева вырос на 15% за два месяца

За два месяца работы врио губернатора успел посетить все муниципалитеты края. Там он в первую очередь общался с местными жителями, предпринимателями, рабочими и сотрудниками бюджетных учреждений. Дегтярев побывал в отдаленных северных районах Хабаровского края, куда 15 лет не приезжал ни один губернатор, и везде он давал конкретные обещания о том, что именно и когда будет сделано местными властями.