Куйвашев предложил свердловским коммерсантам перевести сотрудников на дистант

В тексте документа указывается, что Куйвашев рекомендует всем работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Знаю, что в пандемию руководство некоторых компаний признало опыт удаленки вполне успешным, и некоторые специалисты, например, в сфере IT и так с весны продолжают работать из дома,пишет Куйвашев в своем Instagram.
Кроме того, в по указу Куйвашева до 12 октября продляется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей с хроническими заболеваниями. Помимо этого, запрещено открывать фан-зоны и танцполы при организации концертов, а также запрещается работа детских игровых комнат в выходные дни.
Напомним, ранее сообщалось, что уральские предприятия снова готовятся переводить сотрудников на дистанционный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19.