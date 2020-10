Куйвашев предложил свердловским коммерсантам перевести сотрудников на дистант

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня внес поправки в указ об ограничениях по коронавирусу. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В тексте документа указывается, что Куйвашев рекомендует всем работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Знаю, что в пандемию руководство некоторых компаний признало опыт удаленки вполне успешным, и некоторые специалисты, например, в сфере IT и так с весны продолжают работать из дома,пишет Куйвашев в своем Instagram. Кроме того, в по указу Куйвашева до 12 октября продляется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей с хроническими заболеваниями. Помимо этого, запрещено открывать фан-зоны и танцполы при организации концертов, а также запрещается работа детских игровых комнат в выходные дни. Указ Photo: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram Напомним, ранее сообщалось, что уральские предприятия снова готовятся переводить сотрудников на дистанционный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Уральские бизнесмены готовятся к переводу сотрудников на дистант

Related news: Уральские бизнесмены готовятся к переводу сотрудников на дистант

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter