Куйвашев предложил свердловским коммерсантам перевести сотрудников на дистант

Кроме того, в по указу Куйвашева до 12 октября продляется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей с хроническими заболеваниями. Помимо этого, запрещено открывать фан-зоны и танцполы при организации концертов, а также запрещается работа детских игровых комнат в выходные дни.