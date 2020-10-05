Куйвашев поздравил учителей с профессиональным праздником

Дорогие учителя! Этот год стал новым испытанием вашего профессионализма. Весной во время режима ограничений, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, все школы региона вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Вы на отлично выдержали этот экзамен, быстро перестроившись на новый формат, и обеспечили достойный уровень образования в непривычных условиях,говорит Куйвашев.