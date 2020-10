Куйвашев поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня поздравил жителей региона с Днём учителя, сообщает «Областная газета».

Он поблагодарил педагогов за их преданность делу, большой вклад в обеспечение высокого качества образования и пожелал им здоровья, благополучия, творческого поиска, благодарных учеников. В системе образования Свердловской области работает более 66 тысяч работников, школьные учителя составляют половину из них. Дорогие учителя! Этот год стал новым испытанием вашего профессионализма. Весной во время режима ограничений, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, все школы региона вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Вы на отлично выдержали этот экзамен, быстро перестроившись на новый формат, и обеспечили достойный уровень образования в непривычных условиях,говорит Куйвашев. Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина также отметила умение учителей быстро и эффективно перенастроить процесс обучения. Она рассказала об успехах выпускников. По словам Бабушкиной, по результатам ЕГЭ 127 выпускников Свердловской области смогли достичь максимального результата в 100 баллов за один из экзаменов, а восемь выпускников стали 200-балльниками. Губернатор также отметил, что в этом году 29 лучших педагогов Свердловской области удостоены премии Правительства РФ. Напомним, 1 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем пожилого человека. Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня пожилого человека

