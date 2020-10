Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для свердловчан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что в Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Я часто говорю об этом и считаю, что использование масок во всех магазинах и общественных местах, включая, конечно, общественный транспорт, уже должно было стать привычным делом. Однако, по-прежнему вижу, что не все соблюдают это простое правило, возмутился губернатор. Указ Photo: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram Напомним, тем же указом губернатор запретил работать фан-зонам и танцполам во время концертов, так как там не соблюдается социальная дистанция. Теперь зрители должны находиться только на сидячих местах. Кроме того, запрещено на выходных работать детским игровым комнатам. Свердловским предпринимателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленку. В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter