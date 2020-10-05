На Урале за выходные составлено 1,4 тысячи протоколов за нарушение масочного режима

По словам Горелых, за два дня полицейские проверили 5,7 тысячи торговых точек, 2,8 тысячи единиц общественного транспорта. Больше всего нарушителей было выявлено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.