На Урале за выходные составлено 1,4 тысячи протоколов за нарушение масочного режима

Протоколы были составлены по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
По словам Горелых, за два дня полицейские проверили 5,7 тысячи торговых точек, 2,8 тысячи единиц общественного транспорта. Больше всего нарушителей было выявлено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.
Напомним, в Свердловской области полицейские продолжат составлять протоколы на граждан, которые не соблюдают масочный режим. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил «волновать» людей из-за коронавируса и призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима.