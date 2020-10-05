Некоторым знакам астрологи рекомендуют проявить настойчивость 6 октября

Водолей

Отличный день для представителей знака. У вас получится произвести впечатление вашей находчивостью и самообладанием. День может принести множество волнительных ситуаций, но вы без проблем справитесь с каждой из них. Благоприятный день для абсолютно любых дел. От похода по магазинам до рыбалки. Выбирайте компанию и отправляйтесь хорошо проводить время. Не забывайте о своей второй половинке. В этот день от вас может потребоваться больше внимания и заботы, чем обычно.