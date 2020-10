Некоторым знакам астрологи рекомендуют проявить настойчивость 6 октября

Астрологи рекомендуют проявить настойчивость некоторым знакам зодиака 6 октября, а другим предстоит сложный выбор.

Овен Благоприятный день для овнов. Сутра вам могут преподнести сюрприз близкие люди. В рабочих вопросах стоит обратить внимание на долгосрочные перспективные проекты. Распланируйте задачи на будущее, сейчас это будет получаться лучше всего. Не забывайте о своем здоровье. Следует записаться к врачу на плановый осмотр. Вечером вам могут предложить поучаствовать в конкурсе. Не стоит отказываться. Телец День не предвещает волнений. Скорее всего, у вас получится справиться с текущими рабочими задачами без особых хлопот. Не планируйте крупных деловых сделок или проведение финансовых операций. Лучше перенести подобные мероприятия на другой день. Можно заняться легким физическим трудом. Вечер можете посвятить домашним делам или провести время с любимым человеком. Близнецы Представителям знака потребуется проявить больше настойчивости. В этот день на вас могут попытаться возложить чужие обязанности. Пресекайте подобные попытки. Днем вам могут сделать ряд неожиданных приглашений. Рассмотрите все варианты и подумайте какое из них лучше принять. Благоприятный день для физических тренировок. Можете посетить фитнес-зал или заняться бегом. В отношениях вы почувствуете, что настал момент обсудить нерешенные вопросы. Не проявляйте излишнего давления. Рак У раков могут возникнуть небольшие проблемы с самочувствием. В начале дня у вас будет очень плотный график, постарайтесь находить несколько минут для отдыха. После обеда могут начаться проблемы с давлением, которые принесут головную боль. Воздержитесь от кофе. Не занимайтесь физическим трудом. Вечер проведите в спокойно обстановке. Рекомендуется лечь спать пораньше. Лев Вас ожидает хороший день. В первой половине дня получится решить основную массу рабочих задач. Ваш авторитет среди коллег повысится, и к вам могут начать обращаться за советом. Запланируйте отдых в приятной компании. Если позволит погода, то организуйте встречу на свежем воздухе. В отношениях могут появиться легкие недопонимания. Вы без труда справитесь с ними, если проявите немного гибкости. Дева День будет наполнен бурными эмоциями. Вас сможет впечатлить даже самый незначительный успех. Ваше хорошее настроение будет передаваться окружающим вас коллегам. Вам будут охотно помогать и давать советы. Удачный день для изменения облика. Посетите парикмахерскую или косметический салон. Можете пройтись по магазинам и подобрать новые предметы гардероба. Не стоит делать крупных покупок. Вечер будет хорош для встреч в компании друзей. Весы Плохой день для весов. Перед вами может встать трудный выбор между вариантами, из которых вас ни один не устроит. Постарайтесь взглянуть на ситуацию под другим углом. Во второй половине дня воздержитесь от важной работы. Побольше отдыхайте и запланируйте вечерний отдых. Можете заняться командными видами спорта или другим активным отдыхом в хорошей компании. В отношениях со второй половинкой получится решить важный вопрос, который мешал развитию вашего союза. Скорпион Скорпионам предстоит спокойный день. Вы будете бодры и снисходительны к ошибкам окружающих. Получится давать советы коллегам и оказывать посильную помощь. И это без ущерба вашей работе. Это благоприятно скажется на вашей карьерной перспективе. Начальство отметит ваши успехи. Повышенную активность следует направить в спортивное русло. Займитесь пробежками или посетите бассейн. В отношениях со второй половинкой не следует торопиться. Предоставьте событиям развиваться своим чередом. Стрелец Не получится провести день без конфликтов. Утром вы почувствуете острое нежелание подстраиваться под окружающих. Это не обязательно плохо, возможно, благодаря упрямому подходу получится решить задачи необычным путём. Не забывайте о здоровье ротовой полости. Запишитесь на прием к стоматологу. Вечером рекомендуется посещение развлекательных мероприятий вместе с близкими. Козерог День сложится не лучшим образом, если не подавите в себе ваше желание спорить. Иногда следует прислушаться к окружающим и пересмотреть своё мнение. Постарайтесь не конфликтовать с коллегами, побольше обсуждайте варианты решения проблем, а свое мнение преподносите как совет. Запланируйте генеральную уборку у себя дома. Вы одновременно отдохнете от окружающих и выполните полезное дело. Со второй половинкой не предвидится негативных всплесков или ссор. Водолей Отличный день для представителей знака. У вас получится произвести впечатление вашей находчивостью и самообладанием. День может принести множество волнительных ситуаций, но вы без проблем справитесь с каждой из них. Благоприятный день для абсолютно любых дел. От похода по магазинам до рыбалки. Выбирайте компанию и отправляйтесь хорошо проводить время. Не забывайте о своей второй половинке. В этот день от вас может потребоваться больше внимания и заботы, чем обычно. Рыбы День сложится благоприятно. Могут возникнуть трудности в решении рабочих задач в первой половине дня, но вы справитесь. После обеда усилится влияние позитивных тенденций. Удачное время для деловых встреч и переговоров. Рекомендуется заключение сделок и проведение финансовых операций. Вас может отметить начальство. На исключено, что вам предложат новую должность. От физических нагрузок лучше воздержаться. Займитесь спокойными хобби или проведите вечер с вашей второй половинкой.

