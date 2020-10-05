Оперштаб назвал причины скопления очередей в Кольцово на тестирование на COVID-19

Там уточнили, что систему тестирования будут менять, так как анализ работы пункта в течение недели показал, что загрузка трех медсестер не обеспечена потоком пассажиров.
Выявлены факты сдвига времени прилета, формирования очередей пассажиров в конце недели заявили в оперштабе.
Отмечается, что с 4 октября штат медработников будет увеличен, но только в пиковые часы — с трех до шести часов утра. Также число медиков будут увеличивать при одновременном прибытии сразу нескольких бортов.
В штабе предложили обратить внимание и на другие лаборатории, коих в регионе насчитывается 34, в том числе пункты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (Екатеринбург, улица Гагарина, 49), в лаборатории филиала в Нижнем Тагиле.
Напомним, неделю назад пассажиры, прибывающие в Кольцово пожаловались на очереди. В связи с этим в пункте тестирования было увеличено число медиков.